Adriano denuncia una truffa con l’intelligenza artificiale | raggirata la madre

Un messaggio fraudolento a nome di Adriano ha truffato sua madre, portando al versamento di oltre 2.400 euro. La vicenda evidenzia i rischi delle truffe online, anche ai danni di figure pubbliche e delle loro famiglie. È importante mantenere attenzione e verificare sempre le comunicazioni sospette, specialmente quando coinvolgono transazioni finanziarie.

Adriano, ex attaccante brasiliano soprannominato "l'Imperatore", ha raccontato sui social di una truffa informatica che ha colpito direttamente sua madre. I malviventi avrebbero utilizzato strumenti basati sull'intelligenza artificiale per fingersi lui, convincendo la donna di essere in contatto con il figlio. Convinta della veridicità del messaggio, la madre di Adriano ha effettuato un bonifico di oltre 15mila reais, circa 2.400 euro, su un conto che si è poi rivelato falso. Il raggiro si è basato proprio sulla somiglianza del messaggio con le modalità abituali di comunicazione dell'ex calciatore.

