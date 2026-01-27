Adriano, ex attaccante dell’Inter, ha segnalato che sua madre è stata vittima di una truffa telefonica orchestrata con l’uso dell’intelligenza artificiale. L’episodio evidenzia i rischi crescenti legati alle frodi digitali e sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione nelle comunicazioni online.

Adriano, ex attaccante e stella dell’Inter fra il 2004 e il 2007, ha denunciato sui social che la madre è stata truffata telefonicamente con l’ausilio dell’ intelligenza artificiale. Secondo la ricostruzione fatta dall’Imperatore su Instagram, i criminali si sarebbero spacciati per lui inizialmente su WhatsApp e clonando la sua voce con un software IA, facendo leva sul rapporto di fiducia familiare e spingendola a depositare circa 15 mila reais (circa 2.400 euro) su un conto corrente fraudolento. «Sono qui per avvisarvi di una molto seria», ha tuonato l’ex Inter, quasi 44enne, dando un ultimatum ai malviventi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Adriano, così è stata truffata con l’IA la madre dell’ex Inter

In un episodio recente, la madre dell'ex calciatore Adriano è stata vittima di una truffa attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale.

