Acf weekend positivo per il Settore Giovanile

L’ACF Arezzo ha ottenuto risultati positivi nel weekend per il Settore Giovanile. La Primavera ha vinto in rimonta contro il Parma, mentre le squadre Under 17 e Under 12 hanno proseguito il loro percorso con successo, rafforzando la crescita del settore giovanile del club.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Weekend positivo per il Settore Giovanile: la Primavera vince in rimonta, Under 17 in Fase Nazionale e Under 12 in Finale Regionale PRIMAVERA: PARMA - ACF AREZZO 1-2 L'ACF Arezzo comincia il girone di ritorno con una grande prestazione collettiva e vittoria sul Parma in rimonta 1-2. Partono bene le gialloblù che vanno vicine al goal già al 2', Nembrini salva in tuffo su colpo di testa ravvicinato di Skrzypczak. Al 10' il Parma la sblocca, grande ripartenza sulla sinistra con Squizzato che velocissima arriva sul fondo, palla messa precisa a centro area per Milani che scarica sotto la traversa l'1-0.

