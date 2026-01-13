Acf fine settimana di successi per il Settore Giovanile

Il Settore Giovanile dell’ACF Arezzo ha registrato un fine settimana positivo, con tutte le squadre in campo che hanno ottenuto risultati favorevoli. La formazione Primavera ha conquistato i primi tre punti del 2026 battendo il Genoa in casa, contribuendo a un momento di crescita complessiva per il settore giovanile del club.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – . Vittorie per tutte le formazioni scese in campo PRIMAVERA: ACF AREZZO – GENOA 3-2 Primi tre punti del 2026 per la Primavera amaranto, che supera il Genoa nella gara casalinga. L'avvio di gara vede le ospiti maggiormente in controllo del gioco, ma la difesa aretina e Nembrini riescono a contenere le offensive rossoblù, mantenendo il risultato in equilibrio. Al 35' l'ACF Arezzo trova il vantaggio: Placidi batte un calcio d'angolo sul quale Balducci colpisce di testa. Il primo tentativo viene respinto, ma la centrocampista è la più rapida ad avventarsi nuovamente sul pallone e a depositarlo in rete.

