Accademia IUAD inaugura il nuovo anno accademico all’insegna del dialogo sulle professioni creative

L’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Accademia IUAD si terrà a Napoli, con un focus sul dialogo e le prospettive future delle professioni creative. L’evento, previsto per il 29 gennaio, offre un’opportunità di confronto tra studenti, docenti e professionisti del settore, sottolineando l’importanza di un percorso formativo orientato all’innovazione e alla crescita nel campo dell’arte e del design.

Accademia IUAD – Institute of Universal Art and Design inaugura ufficialmente il nuovo anno accademico giovedì 29 gennaio, per l'intera giornata, presso la sede di Napoli, con un appuntamento dedicato al confronto, alla visione e al futuro delle professioni creative.

