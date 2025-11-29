Accademia della Guardia di Finanza | inaugurato il nuovo Anno Accademico con il ministro Giorgetti

LA CERIMONIA. L’impegno e la passione sono al centro del lavoro dell’Acacdemia della Guardia di Finanza che venerdì 28 novembre ha dato il via al nuovo Anno Accadeico con il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha tenuto la lectio magistralis sulle politiche fiscali e monetarie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

