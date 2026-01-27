a scuola per spiegare il cambiamento climatico e la cooperazione allo sviluppo l’iniziativa di mani tese per la giornata internazionale dell’energia pulita

Lunedì 26 gennaio, Mani Tese organizza un incontro con insegnanti e genitori presso l’Istituto Primo Levi di Milano, dedicato al cambiamento climatico e alle energie pulite. L’obiettivo è sensibilizzare sulla tutela ambientale e promuovere la cooperazione allo sviluppo attraverso un dialogo informativo e costruttivo, contribuendo alla formazione di una coscienza più consapevole tra giovani e adulti.

Lunedì 26 gennaio Mani Tese partecipa a un panel di confronto rivolto a insegnanti e genitori delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Primo Levi di Milano per riflettere sul tema dell’ambiente e delle energie pulite. Insieme all’organizzazione interverranno esperti del Politecnico di Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su mani tese Energia, fari puntati sul Testo Unico italiano in vista della Giornata Internazionale dell’Energia Pulita Il 26 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Energia Pulita, istituita dall’ONU per promuovere una transizione energetica equa e sostenibile. Energia condivisa: la rivoluzione che permette a chiunque di usare energia pulita Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su mani tese Argomenti discussi: Dal laboratorio al pubblico: a Ronco Canavese una scuola per spiegare la scienza meglio; Educazione civica e Ue, arriva il nuovo toolkit per le scuole superiori: come funziona l’Iniziativa dei cittadini europei; Podcast e realtà aumentata: nuove strategie digitali per la didattica primaria; Gli avvocati a scuola per insegnare diritti e responsabilità. Dal laboratorio al pubblico: a Ronco Canavese una scuola per spiegare la scienza meglioDal 19 al 21 marzo 2026 20 ore di formazione residenziale tra narrazione teatrale, dialogo e tecniche partecipative. giornalelavoce.it Gli avvocati a scuola per insegnare diritti e responsabilitàLa Camera Penale friulana propone un percorso ai ragazzi delle Superiori, dedicato al processo penale e alle garanzie per indagati e imputati ... rainews.it Il primo giorno a scuola di sardo Iniziato il corso di "lingua sarda" ad Uras. Poche parole per spiegare il senso del corso: un’iniziativa della Scuola del Popolo impegnata in questa animazione culturale col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Uras. Un - facebook.com facebook "Spiegare la tiroide nelle scuole": partito il progetto rivolto agli studenti - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.