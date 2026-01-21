bambini a teatro i nuovi sabati con allincontro

PRATO Un, due, tre. STA! Ritorna per la seconda edizione allo Spazio Teatrale Allincontro la rassegna per bambini e famiglie: quattro appuntamenti – uno al mese – con altrettante compagnie toscane, per accompagnare il pubblico fino alla primavera. Novità di questa edizione, con la collaborazione della giovane compagnia Officine Meraki, saranno i laboratori a tema: ogni spettacolo sarà preceduto da un’attività speciale, ogni volta diversa, per far entrare i bambini (ma anche gli adulti) nell’atmosfera e nei temi dello spettacolo. Verrà poi offerta una piccola merenda prima di spostarsi tutti in platea per assistere alla performance. 🔗 Leggi su Lanazione.it

