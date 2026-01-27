A Curno | Disagi al traffico a causa dei ritardi per il raddoppio

In città si registrano rallentamenti del traffico a causa di problemi nei sottoservizi legati al cantiere del raddoppio. Il Comune di Curno sta monitorando la situazione, in attesa di aggiornamenti sulla possibile chiusura di via Fermi, per minimizzare i disagi alla viabilità.

IL CANTIERE. Rallentamenti dovuti a problemi nei sottoservizi. Il Comune attende notizie per la chiusura di via Fermi. Rfi: «Percorsi alternativi pronti entro fine febbraio». I lavori vanno avanti e qualche cambiamento nell’area è percepibile, ma ciò che rimane più evidente sono i ritardi sulla tabella di marcia. In via Fermi a Curno il cantiere per la realizzazione del raddoppio ferroviario della linea Bergamo-Ponte San Pietro procede, ma con quasi un anno in più sulle previsioni del cronoprogramma. Tanto è quantificabile l’allungamento dei tempi, che prevedevano l’avvio della chiusura consecutiva delle strade in via Donizetti e poi in via Fermi a novembre 2024, necessarie per costruire la nuova stazione ferroviaria e il sottopasso carrabile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

