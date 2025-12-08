Cinghiali sui binari a Fossacesia | ritardi e disagi per i passeggeri dei treni il sindaco scrive a Trenitalia
Nella giornata di venerdì 5 dicembre si sono registrati significativi ritardi sulla linea ferroviaria Adriatica, a seguito della presenza di cinghiali nei pressi dei binari in territorio di Fossacesia. Lo rende noto il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, il quale lo ha appreso dal Corriere. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
Stufa delle montagne, famiglia di cinghiali si concede una capatina in centro a Rapallo e sul lungo fiume alla ricerca di novità culinarie - facebook.com Vai su Facebook
I cinghiali sono arrivati anche sulla linea ferroviaria adriatica. Circolazione in tilt, treni in forte ritardo - Dopo essere arrivati vicini al cuore di questa o quella città e nelle Marche le segnalazioni con tanto di video ... msn.com scrive