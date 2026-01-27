La memoria storica delle tragedie come Sant’Anna di Stazzema e altre vittime della guerra è fondamentale per mantenere vivo il ricordo e promuovere la pace. Attraverso musei, cerimonie e commemorazioni, si preservano i valori di rispetto e solidarietà, evitando che l’oblio cancelli le lezioni del passato. È importante riflettere sul significato di queste occasioni per una società consapevole e responsabile.

“A che servono Sant’Anna di Stazzema, Monte Sole, Civitella in Val di Chiana, le Fosse Ardeatine, a che servono i musei, le scuole e i parchi della pace, le cerimonie, le celebrazioni, i discorsi istituzionali? Ci siamo abituati a frequentare i luoghi sacri della Seconda Guerra Mondiale con il sentimento di chi ha subito un sopruso. La nostra memoria è autoreferenziale, vittimista, si piangono i propri morti ma si ignorano quelli degli altri”. È un duro atto di accusa quello che – in occasione della Giornata della Memoria – Lorenzo Guadagnucci, giornalista, lancia nel suo libro Un’altra memoria – Guerre, stragi, muri e genocidi producono assuefazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A cosa serve la strage di Sant’Anna se la nostra memoria è solo vittimista e si ignorano i morti degli altri?”: intervista a Lorenzo Guadagnucci

Approfondimenti su Sant’Anna di Stazzema

L’esposizione continua a notizie di tragedie come quella di Cras-Montana può influenzare la nostra percezione del mondo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Sant’Anna di Stazzema

Argomenti discussi: Crans Montana, a che cosa serve la cauzione? Non si rischia di comprare la libertà?; Vitamina K e warfarin: perché troppa (o troppo poca) può essere pericolosa; Cultura e turismo, il Comune di Genova aderisce alla 'Rete Reset': a cosa serve; A cosa serve il protocollo Eras in cardiochirurgia.

Crans Montana, a che cosa serve la cauzione? Non si rischia di comprare la libertà?L'avvocato De Luca: «Garantisce il diritto dell'indagato alla libertà prima del processo ed è un deterrente alla fuga. L'ammontare viene stabilito in base alla gravità dei reato e alle possibilità eco ... corriere.it

Collagene delle meraviglie, a cosa serve e come scegliere quello giustoPhoto by: Rolf Vennenbernd/picture-alliance/dpa/AP Images Basta affacciarsi in farmacia o profumeria per toccare con ... msn.com

Uno sguardo su : la Chiesa di Sant'Anna la Misericordia a Palermo, un capolavoro del barocco siciliano. Si trova nell'omonima piazza, nell'area dell'antico mercato dei Lattarini. La sua costruzione iniziò nel 1606 e fu completata nel 1632. La facciata monumen - facebook.com facebook

Leonardo da Vinci. Madonna col Bambino Sant'Anna e l'agnello x.com