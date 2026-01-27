A Bergamo 11 nuovi agenti | La Polizia sia la vostra seconda famiglia

A Bergamo, l’arrivo di 11 nuovi agenti rafforza la presenza della Polizia di Stato nel territorio. Il Questore Vincenzo Nicoli ha accolto i nuovi ufficiali, provenienti da diverse scuole di formazione, sottolineando l’importanza del ruolo della Polizia come punto di riferimento per la comunità. Questo aggiornamento contribuisce a mantenere un servizio di sicurezza efficace e presente per i cittadini.

Il Questore di Bergamo Vincenzo Nicoli ha accolto e dato il benvenuto a 11 nuovi agenti della Polizia di Stato, provenienti da diverse Scuole di Polizia del territorio nazionale, che hanno appena concluso il loro percorso di formazione. Otto sono stati assegnati alla Questura di Bergamo e tre al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Treviglio, andando a rafforzare la presenza della Polizia di Stato sul territorio provinciale. Ad accoglierli è stato il Questore, che ha voluto rivolgere ai nuovi arrivati un messaggio di incoraggiamento e di responsabilità, sottolineando l’importanza del senso di appartenenza all’Istituzione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

