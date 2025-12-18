Garbagnate Polizia Locale | nuovi agenti e tecnologie per la sicurezza

Garbagnate Milanese rafforza la propria sicurezza con l’ingresso di due nuovi agenti e l’adozione di nuove tecnologie. Il Comando di Polizia Locale si prepara a un futuro più sicuro e efficiente, migliorando il servizio alla comunità e potenziando le capacità operative grazie a queste importanti novità.

Il Comando di Polizia Locale di Garbagnate Milanese si rafforza e guarda al futuro, grazie a una serie di novità che riguardano sia il personale sia le dotazioni operative: la grande novità consiste nell'entrata in servizio due nuovi agenti, Nicole Di Martino e Alessia Tavecchia, che andranno a incrementare l'organico operativo della Polizia Locale.

