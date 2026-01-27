Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza che ricorda le vittime della Shoah. È un’occasione per riflettere sul passato e sull’importanza di preservare i valori di libertà e diritti umani. Questa giornata invita a una consapevolezza critica sulla storia e sulla responsabilità collettiva di evitare che simili tragedie si ripetano.

Oltre la Shoah: il significato di una ricorrenza che ci interroga sulla nostra coscienza e sul valore della libertà Ogni. Ogni anno, quando arriva il 27 gennaio, ci fermiamo un attimo. Non è solo una ricorrenza sul calendario o un obbligo istituzionale; è un appuntamento con la nostra coscienza. Ma perché proprio quel giorno? Tutto risale a quella mattina del 1945, quando i soldati sovietici abbatterono i cancelli di Auschwitz-Birkenau. Quello che trovarono dietro quel filo spinato non era solo un campo di prigionia, ma la prova tangibile di quanto in basso possa cadere l’essere umano. Da quel momento, il mondo non ha più potuto dire “non sapevo”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - 27 gennaio: perché oggi celebriamo il Giorno della Memoria e cos’è la Shoah

Approfondimenti su Giorno Memoria

Il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, Rai e Mediaset hanno predisposto un palinsesto speciale dedicato alla Shoah.

Il 27 gennaio ricorda la liberazione di Auschwitz e le vittime dell'Olocausto, ma rappresenta anche un momento di riflessione su altre crisi umanitarie, come quella attuale a Gaza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorno Memoria

Argomenti discussi: Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; 27 Gennaio, Giorno della Memoria: No a ogni antisemitismo, oggi più che mai un richiamo inderogabile alla responsabilità collettiva; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 gennaio: la rassegna stampa.

Giornata della Memoria, perché si celebra il 27 gennaio: la Shoah, la liberazione dei lager e il ricordoCome ogni anno il 27 gennaio l'Italia e alcuni degli altri Paesi del mondo celebrano la Giornata della Memoria per non dimenticare la deportazione e lo sterminio degli ebrei, ... ilmessaggero.it

Oggi è il Giorno della Memoria, perché il 27 gennaio?Perché il 27 gennaio è il Giorno della Memoria? La storia della Shoah, la legge italiana e il significato della commemorazione ... siracusanews.it

La vignetta del giorno, 27 gennaio 2026 - facebook.com facebook