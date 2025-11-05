Auto a fuoco in centro città intervento provvidenziale di passanti e commercianti

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia sfiorata ad Angri, ieri sera, quando in via Giudici un'auto a Gpl è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo era in movimento.Il fattoAd intervenire, prontamente, è stato un passante che senza esitazione, si è attivato per spegnere le fiamme. Ad aiutarlo sono giunti, poi, anche diversi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gallipoli, auto a fuoco nella notte nel centro abitato - I residenti hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco per l'intervento. quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Fuoco Centro Citt224