Auto a fuoco in centro città intervento provvidenziale di passanti e commercianti
Tragedia sfiorata ad Angri, ieri sera, quando in via Giudici un'auto a Gpl è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo era in movimento.Il fattoAd intervenire, prontamente, è stato un passante che senza esitazione, si è attivato per spegnere le fiamme. Ad aiutarlo sono giunti, poi, anche diversi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
AUTO VA A FUOCO Intervento dei Vigili del Fuoco per incendio autovettura a Terranuova Bracciolini. Ieru sera , i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti nel Comune di Terranuova Bracciolini per l’incendio di un’autovettura. La squadra giu - facebook.com Vai su Facebook
Gallipoli, auto a fuoco nella notte nel centro abitato - I residenti hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco per l'intervento. quotidianodipuglia.it scrive