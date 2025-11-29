Chiavette FIDO2 e Windows 11 | il nuovo obbligo del PIN che migliora la sicurezza senza che tu lo sappia
Se negli ultimi mesi hai notato che la tua chiavetta di sicurezza FIDO2, quella che usavi tranquillamente per accedere a Windows 11 senza troppi pensieri, ha iniziato a chiederti un PIN che prima non serviva, sappi che non sei solo. E soprattutto, non si tratta di un malfunzionamento. È Microsoft che ha cambiato le regole del gioco, e lo ha fatto seguendo una logica precisa che merita di essere compresa. A partire dagli aggiornamenti rilasciati tra settembre e novembre 2025, Windows 11 ha introdotto una nuova gestione delle chiavi FIDO2 che, in determinate circostanze, obbliga alla creazione o all’utilizzo di un PIN. 🔗 Leggi su Screenworld.it
