Se negli ultimi mesi hai notato che la tua chiavetta di sicurezza FIDO2, quella che usavi tranquillamente per accedere a Windows 11 senza troppi pensieri, ha iniziato a chiederti un PIN che prima non serviva, sappi che non sei solo. E soprattutto, non si tratta di un malfunzionamento. È Microsoft che ha cambiato le regole del gioco, e lo ha fatto seguendo una logica precisa che merita di essere compresa. A partire dagli aggiornamenti rilasciati tra settembre e novembre 2025, Windows 11 ha introdotto una nuova gestione delle chiavi FIDO2 che, in determinate circostanze, obbliga alla creazione o all’utilizzo di un PIN. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Chiavette FIDO2 e Windows 11: il nuovo obbligo del PIN che migliora la sicurezza (senza che tu lo sappia)