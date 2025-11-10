Matt Hardy | Io e Jeff meritiamo l’ingresso nelle Hall of Fame di WWE e TNA

All’interno del suo podcast The Extreme Life of Matt Hardy, l’attuale campione di coppia della TNA, ha espresso il suo desiderio di entrare a far parte sia della Hall of Fame TNA che quella WWE nel prossimo futuro. “Penso potremmo fare qualcosa di concreto per riuscirci. L’abbiamo detto diverse volte, noi vorremmo riuscire ad entrare a far parte di entrambe le HoF, sia quella TNA che WWE. Penso che per Jeff valga lo stesso, ne abbiamo parlato diverse volte e lui è consapevole di come la TNA l’abbia aiutato dopo l’incidente con Sting, di come tutta la federazione gli è stato vicino in quel periodo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Matt Hardy: “Io e Jeff meritiamo l’ingresso nelle Hall of Fame di WWE e TNA”

Alessandro insieme a Matt Hardy nel 2005 in uno show WWE - facebook.com Vai su Facebook

