Antimafia convegno al Jambo di Trentola | white list provinciali per imprese più competitive e trasparenti
Nel 2024 sono stati emanati 764 provvedimenti interdittivi antimafia, con un aumento del 13,19% rispetto all’anno precedente (675 nel 2023). La Campania guida la classifica nazionale con 241 interdittive, secondo i dati della Direzione Investigativa Antimafia. Un trend in crescita che impone una riflessione su come rafforzare la prevenzione e, allo stesso tempo, favorire la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
#SalvatoreBorsellino è stato querelato da Mario Mori, generale in pensione dei Carabinieri. Salvatore finirà a giudizio per poco più di 30 secondi del suo intervento dello scorso 18 luglio a Palermo, durante il convegno organizzato da Antimafia Duemila. Alla d - facebook.com Vai su Facebook
JAMBO - Strategie di prevenzione contro le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, convegno nel più grande bene confiscato alla criminalità in Campania - Convegno su “La prevenzione antimafia tra economia e legalità”, con i saluti istituzionali di Lucia Volpe, Prefetto di Caserta, e Luigi Moscato, Amministratore unico della C ... Lo riporta casertafocus.net
Infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, dibattito al centro commerciale Jambo - Lunedì 10 novembre, alle ore 15, confronto nella Sala Convegni del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta) - Da msn.com
Centro Jambo di Trentola Ducenta: "Licenziate - Il gip del tribunale di Napoli Federica Colucci ha avviato la procedura di licenziamento del direttore marketing del centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta (Caserta) Edmondo Pedone. Lo riporta napoli.repubblica.it