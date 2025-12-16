WhatsApp occhio alla truffa del codice a 6 cifre | come funziona

WhatsApp, applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, rappresenta un elemento fondamentale della vita quotidiana di miliardi di utenti. Tuttavia, la sua vasta popolarità aumenta anche i rischi di truffe e tentativi di hacking, come la pericolosa frode del codice a 6 cifre. È importante conoscere le modalità di questa truffa per proteggere la propria privacy e sicurezza online.

© Ilgiornale.it - WhatsApp, occhio alla truffa del codice a 6 cifre: come funziona L'enorme diffusione mondiale di WhatsApp, uno strumento ormai indispensabile quotidianamente per miliardi di persone, mette però a rischio la privacy degli utenti con importanti pericoli se non si presta la corretta attenzione. In questo senso sta girando una nuova truffa in grado di rubare il profilo. Di cosa si tratta. Oltre alla recente vulnerabilità scoperta da Meta con una grave falla nella privacy presente già nell'app che ha messo a rischio gli account di ben 3,5 miliardi di persone, in questo caso stiamo parlando di un "trucco" degli hacker per provare a rubare le identità delle persone. Ilgiornale.it ATTENZIONE: NUOVA TRUFFA su WhatsApp con virus La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La truffa del codice con cui stanno rubando i profili WhatsApp - Tra i più diffusi schemi per impossessarsi dell’identità digitale di utenti inconsapevoli, è una trappola sempre efficace ma ora sai come bloccarla. esquire.com

Il messaggio truffa che ruba i profili WhatsApp: come funziona - L’obiettivo è rubare il profilo WhatsApp della vittima, ma non è così semplice riconoscere che si tratta di ... fanpage.it

Ti sembra presto per prenotare il cenone Occhio a non restare senza tavolo Per prenotazioni: Whatsapp 340 3390131 - - - #capodanno #cenonecapodanno #cenone #cenonedisansilvestro #nuovoanno #GustoAutentico #TurismoGastronomico #GustoE - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.