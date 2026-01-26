West End to Broadway
Il 31 gennaio alle 20.30, nell’ambito della Rassegna
Nell'ambito della Rassegna Teatrale "Castelnuovo ti Porta a Teatro 2026" Sabato 31 Gennaio ore 20.30 andrà in scena "" di e con Mark Biocca ed Emma Gordon, regista e coreografo M. Biocca. Prodotto da Subtext Teatro ETS.Uno spettacolo musicale in cui gli artisti si sfideranno.🔗 Leggi su Romatoday.it
West End vs Broadway: Mamma Mia!
Argomenti discussi: Cats, musical di Andrew Lloyd Weber nella storica produzione originale del West End; Jim Parsons in Titanique a Broadway; Musical Jam: i grandi successi dei musical al Teatro Govi; Cats, il musical dei record in versione originale, arriva al Tam di Milano - DHN - Rivista di danza online.
Le stelle di Broadway e del West End per il concerto The ReunionUn cast stellare, con alcuni tra i principali protagonisti dei musical di Broadway e del West End, attornierà Ramin Karimloo nel concerto The Reunion, di cui il Teatro Stabile del Friuli Venezia ... ansa.it
Nel giro di pochi anni è passata dall’essere “quella bravissima di Broadway” a una presenza centrale tra cinema, TV e grandi eventi live, senza perdere la cosa più importante: personalità e controllo scenico. Il punto di svolta è Anita in West Side Story di Spiel - facebook.com facebook
