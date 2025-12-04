Natale con Colin Roy star del West End londinese

Con la collaborazione della Fidas leccese, ed il supporto operativo di Ventinovenove, un esclusivo concerto per lunedì 8 e martedì 9 dicembre 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Comunale. Evento che sarà a biglietto e che vedrà una scaletta con 30 brani che saranno esibiti dal vivo.A esibirsi il.

NATALE CON COLIN ROY La magia del Natale arriva a Galatone con la voce straordinaria di Colin Roy, star del London West End Theatre! Lunedì 8 e Martedì 9 dicembre 2025 – ore 20:30 Teatro Comunale di Galatone (Via A. Diaz) Apertura sala ore 1

