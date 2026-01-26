Vite connesse benessere diseguale | cosa rivelano i nuovi dati Ocse sul digitale

I nuovi dati Ocse sul digitale evidenziano come l’accesso alle tecnologie influenzi il benessere delle persone, evidenziando disparità crescenti. La crescente digitalizzazione, ormai parte integrante della vita quotidiana, richiede un’analisi approfondita per comprendere le sue implicazioni sociali. In questo contesto, è importante affrontare le disuguaglianze e promuovere un utilizzo equo delle risorse digitali, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

di Tommaso Tautonico, Redazione sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato l'13 gennaio 2026 Con la digitalizzazione sempre più integrata nella vita quotidiana, comprendere il rapporto tra tecnologie e benessere è diventato una priorità. In questo contesto, l'Oecd centre on well-being, inclusion, sustainability and equal opportunity, in collaborazione con Cisco, ha lanciato nel 2024 l' Oecd digital well-being hub. Al centro dell'iniziativa, un'indagine globale condotta tra febbraio e marzo 2025 per analizzare comportamenti digitali, percezioni e ricadute sul benessere delle persone, utilizzando il quadro dell'Oecd well-being framework.

