ROMA – Si intitola “Psicoanalisi e infanzia – Vademecum per genitori, nonni, educatori”, il nuovo libro della psichiatra e psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, Adelia Lucattini. Il libro, nato dalla collaborazione della giornalista scientifica Marialuisa Roscino che ha realizzato le interviste, è edito dalla Casa Editrice Solfanelli, con Postfazione di Maria Giuseppina Pappa ed è distribuito in tutte le librerie e store online. Il volume, scritto in modo scorrevole e con una robusta bibliografia di riferimento messa a disposizione del lettore, “è un vademecum per le persone, i bambini, i genitori, gli educatori “per affrontare le proprie difficoltà e superarle”, spiega l’autrice Adelia Lucattini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Psicoanalisi e infanzia – Vademecum per genitori, nonni, educatori”, il nuovo libro di Adelia Lucattini