Vinitaly 2026 | online l’avviso per imprese e consorzi nel Lazio

È disponibile online l’avviso pubblico del Lazio per la partecipazione a Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. L’iniziativa è rivolta alle imprese e ai consorzi di tutela del settore vitivinicolo della regione, che potranno presentare la loro candidatura per far parte della collettiva promossa da Regione Lazio e Arsial. La procedura mira a favorire la valorizzazione delle eccellenze locali nel contesto internazionale.

Roma, 26 gennaio 2026 – Inizia il cammino del Lazio verso Vinitaly 2026. È online l’avviso pubblico per la selezione delle imprese e dei consorzi di tutela del comparto vitivinicolo che prenderanno parte a Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile 2026, nella collettiva di Regione Lazio e Arsial. Vinitaly rappresenta da oltre cinquant’anni la più importante manifestazione fieristica dedicata al vino italiano. La rassegna veronese costituisce una vetrina strategica per l’incontro tra produttori, buyer nazionali e internazionali, importatori, operatori del canale Horeca e stampa specializzata, offrendo concrete opportunità di visibilità, networking e sviluppo commerciale sui mercati esteri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su vinitaly online Bilancio, FdI: "Un fondo da 50mila euro per Consorzi Fidi. Comune sia alleato di chi investe nelle imprese" Fratelli d’Italia presenta un emendamento al bilancio 2026 del Comune di Cesena, proponendo un fondo da 50mila euro per i Consorzi Fidi e sostenendo l’amministrazione come partner di chi investe nelle imprese locali, rafforzando così il tessuto economico e favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio. Consorzi di bonifica, al via le stabilizzazioni di 300 lavoratori: "Così garantiremo servizi migliori alle imprese" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su vinitaly online Argomenti discussi: Vinitaly 2026 – Al via la presentazione delle domande di partecipazione per le imprese campane; 5StarWines – the Book compie 10 anni: l’edizione del decennale a Vinitaly 2026; Vinitaly.Usa, la terza edizione sbarca il 26 e 27 ottobre 2026 a New York; Vinitaly.USA, nel 2026 la rassegna del vino italiano approda a New York. Vinitaly 2026 – Al via la presentazione delle domande di partecipazione per le imprese campane20/01/2026 - La Direzione Generale per lo Sviluppo delle Attività Produttive ha approvato l'Avviso pubblico per la selezione delle imprese campane interessate a partecipare alla collettiva regionale ... regione.campania.it Calabria, Vinitaly in the City a Sybaris: ecco quando si svolgerà nel 2026Svelato a Corigliano-Rossano il calendario ufficiale 2026 dei grandi eventi del vino in Calabria: Vinitaly in the City al Parco archeologico di Sibari e Merano Wine Festival a Cirò ... ecodellojonio.it "#vinitaly" - Results on X | Live Posts & Updates x.com CAMPANIA AL VINITALY 2026: APERTE LE CANDIDATURE PER LE IMPRESE VITIVINICOLE La Regione Campania promuove la partecipazione delle eccellenze locali alla 58ª edizione del Vinitaly, che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile 2026. Un'occasio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.