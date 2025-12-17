Bilancio FdI | Un fondo da 50mila euro per Consorzi Fidi Comune sia alleato di chi investe nelle imprese

Fratelli d’Italia presenta un emendamento al bilancio 2026 del Comune di Cesena, proponendo un fondo da 50mila euro per i Consorzi Fidi e sostenendo l’amministrazione come partner di chi investe nelle imprese locali, rafforzando così il tessuto economico e favorendo lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al bilancio previsionale 2026 del Comune di Cesena e alcuni emendamenti alla proposta di modifica del Regolamento sull’imposta di soggiorno, con l’obiettivo di introdurre misure concrete a favore del tessuto economico locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

