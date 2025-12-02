Palazzo Reale e Villa Pignatelli visite tattili e aperture straordinarie

A Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli visite tattili, aperture serali e tour degli orologi della reggia. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra il 3 dicembre, al Palazzo Reale di Napoli e il Museo Pignatelli si organizzano due visite tattili che si svolgeranno il 5 e 11 dicembre, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Palazzo Reale e Villa Pignatelli, visite tattili e aperture straordinarie

Argomenti simili trattati di recente

Splendido dipinto di Jean Joseph Benjamin-Constant, 'Un Palazzo Reale in Marocco' (c. 1880). Olio su tela. Stravaganti e fantastiche raffigurazioni della vita all'interno delle mura del palazzo rimasero popolari tra il pubblico occidentale fino alla fine del XIX se - facebook.com Vai su Facebook

Al Palazzo Reale a Napoli rinasce il Giardino Romantico. Messe a dimora oltre 4000 piante, interventi per 900mila euro. #ANSA Vai su X

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, visite tattili e aperture straordinarie - La prima decade di dicembre offre ai visitatori di Palazzo Reale e di Villa Pignatelli occasioni di visite e aperture speciali. Come scrive napolivillage.com

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, primavera di offerte - Primavera ricca di offerte per i visitatori di Palazzo Reale di Napoli e del museo Diego Aragona Pignatelli Cortes con aperture straordinarie, gratuità e sconti sui biglietti di ingresso. Da ansa.it

Villa Pignatelli assegnata alla direzione del Palazzo Reale di Napoli - Pignatelli, la meravigliosa dimora storica sulla Riviera di Chiaia, che ospita il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e l’annesso Museo delle carrozze, oltre a un piccolo parco, passa sotto la ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, Villa Pignatelli sarà sotto la direzione di Palazzo Reale - La storica dimora posta sulla Riviera di Chiaia passa infatti dalla Direzione generale Musei ... Secondo ilmattino.it

Palazzo Reale, l'offerta di primavera - Sabato apertura serale con prezzo ridotto a Palazzo Reale, dove ci sono diverse mostre in corso, e a Villa Pignatelli. Secondo rainews.it

Nobili connessioni. La Villa e Palazzo Reale: "Pronti a ricostruire una identità perduta" - Summit di dirigenti e funzionari culturali per rafforzare la collaborazione con 35 enti e istituzioni di 14 Paesi europei che contano più di cento castelli . Come scrive ilgiorno.it