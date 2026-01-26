L’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola ha illustrato in Commissione Politiche sociali la situazione riguardante il Servizio civile 20242025. Durante l’incontro, è stata presentata un’istanza in autotutela con l’ANCI per garantire la validità degli attestati di idoneità. La discussione ha approfondito gli aspetti amministrativi e le procedure adottate in risposta all’ispezione ministeriale, con l’obiettivo di tutelare l’integrità del processo e i partecipanti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamane l’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola e il dirigente del Settore Gennaro Santamaria sono stati ascoltati in Commissione Politiche sociali, al fine di chiarire gli aspetti amministrativi della vicenda che ha riguardato l’espletamento del Servizio civile annualità annualità 20242025 e riguardo cui il Comune è stato oggetto di ispezione ministeriale. “Ho spiegato – afferma l’assessore Carmen Coppola – ai consiglieri comunali che è stata prodotta, insieme ad Anci con cui c’è piena sintonia, un’istanza in autotutela per l’annullamento del Decreto numero 212026 inerente la revoca di 2 progetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vicenda servizio civile, Coppola: “Istanza in autotutela prodotta con Anci, salvi attestati di idoneità”

Vicenda servizio civile, l’assessore Coppola: “Noi sereni, criticità saranno chiarite con le controdeduzioni”L’assessore Coppola ha dichiarato che il servizio civile presso il Comune di Benevento si è sempre svolto con rigore e serietà.

Leggi anche: Tatuaggi e piercing, attestati idoneità professionale sanitaria per 23 operatori dell’Agrigentino

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il consigliere comunale di Per Serra insieme interviene sulla vicenda del pensionamento dell’unico anestesista in servizio al San Bruno, cui è stata negata la possibilità di prosecuzione dell’attività lavorativa: «Asp, Regione e ministero intervengano ora. Non si - facebook.com facebook