L’assessore Coppola ha dichiarato che il servizio civile presso il Comune di Benevento si è sempre svolto con rigore e serietà. In merito alle criticità segnalate, l’amministrazione si impegna a chiarirle attraverso le controdeduzioni, mantenendo un atteggiamento sereno e disponibile al confronto. Le questioni saranno affrontate con trasparenza, garantendo un’attenzione costante alla qualità del servizio e alle esigenze dei cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti "Mi sento di poter affermare, sentito anche il parere del Dirigente del II Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane, Gennaro Santamaria che il Servizio Civile presso il Comune di Benevento si è sempre svolto con estremo rigore e assoluta serietà. I volontari impegnati sono presenti quotidianamente e in tutti i giorni lavorativi presso le nostre sedi e svolgono attività che arricchiscono il loro bagaglio formativo e culturale. Al contempo hanno la possibilità di acquisire una preziosa consapevolezza delle dinamiche democratiche e amministrative. Sono convinta che, con le ulteriori spiegazioni che offriremo al Dipartimento in una dinamica di interlocuzione serena e rispettosa, le criticità possano essere al più presto superate e risolte", l o afferma in una nota l'assessore alle Risorse umane e ai Servizi sociali Carmen Coppola circa un'ispezione ministeriale sul Servizio civile annualità 20242025.

© Anteprima24.it - Vicenda servizio civile, l’assessore Coppola: “Noi sereni, criticità saranno chiarite con le controdeduzioni”

