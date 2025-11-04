Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium | una serata all’insegna della storia e dell’arte
BRINDISI – Una serata all’insegna della storia e dell’arte, accomunate nel nome di Brundisium. Giovedì 6 novembre dalle 18.30, nel suggestivo scenario del tempio di San Giovanni al Sepolcro, la presentazione del prezioso volume “Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium” scritto da Francesco. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
