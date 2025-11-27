Sfregiata dal marito in mezzo alla strada orrore davanti ai passanti in Italia

Thesocialpost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi episodi di violenza scuotono il Paese. A Firenze, il 25 novembre, proprio nel giorno dedicato all’eliminazione della violenza contro le donne, una 29enne tunisina è stata sfregiata dal marito con più coltellate al volto. L’aggressione è avvenuta in via Solferino, nel cuore elegante del centro città. Le urla della donna hanno attirato i passanti, che hanno dato l’allarme e messo in fuga l’uomo. I carabinieri lo hanno bloccato poco dopo in una via vicina, ancora armato di coltello. L’uomo, trentenne tunisino con regolare permesso di soggiorno e residente nel Mugello, aveva fissato un appuntamento con la moglie, con cui era in corso una separazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

