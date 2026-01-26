Via Cussignacco chiusa al traffico la strada è impraticabile

Per un cedimento fognario, via Cussignacco è stata temporaneamente chiusa al traffico tra piazza Garibaldi e via Margreth. La chiusura è necessaria per permettere interventi di ripristino e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti.

A causa di un cedimento fognario, via Cussignacco è stata temporaneamente chiusa al traffico. Non sarà perciò possibile percorrere il tratto tra piazza Garibaldi e l'incrocio con via Margreth. Per accedere a via Cussignacco, è però possibile percorrere via Cisis da via Grazzano, via Ciro Di Pers, via della Vigna, via Margreth e successivamente svoltare a destra. Nella mattinata di martedì Cafc, l'ente che gestisce la rete idrica in città, interverrà con gli scavi necessari ed effettuerà le opportune valutazioni sugli interventi per il ripristino della condotta e del manto stradale. Il servizio idrico non sarà interrotto per nessuna utenza.🔗 Leggi su Udinetoday.it

La Provincia di Avellino ha annunciato la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88 tra Contrada e Avellino, a causa di una frana.

Lunedì 26 un'altra bella iniziativa per i più piccoli. Appuntamento con le letture per bambini dai 4 ai 6 anni lunedì 26 gennaio dalle ore 17.00 presso la biblioteca di Cussignacco, Via Veneto 164. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0 - facebook.com facebook

Auto rubata a Cussignacco ritrovata accesa e abbandonata in via Napoli, la polizia cerca testimoni e informazioni utili. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano x.com