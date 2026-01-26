via angeloni auto si ribalta cinque giovani ricoverati

A Perugia, lungo via Angeloni, si è verificato un incidente stradale intorno alle 6.30 di domenica mattina. Una vettura bianca si è ribaltata sulla carreggiata, coinvolgendo cinque giovani che sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.

PERUGIA - C’è una macchina bianca cappottata in mezzo alla strada. Sono circa le 6.30 di domenica mattina. Chi ha assistito dice che procedeva contromano in via Mario Angeloni per poi schiantarsi e carambolare e di fronte all’accesso per via Canali. Ma la dinamica è molto incerta. Forse contromano ci è finita perché ha sbandato. Per fortuna che a quell’ora non passavano altri veicoli, altrimenti quell’incidente sarebbe potuto finire in tragedia. Invece si è risolto con il ricovero in ospedale per tutti e 5 i ventenni che erano a bordo. Dapprima sembrava che le loro condizioni fossero più gravi, ma dal Santa Maria della Misericordia dove sono stati trasportati assicurano che si tratta di due codici verdi e tre gialli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Perugia, si ribaltano in via Angeloni: due giovani feriti, altri tre se ne vannodi C.F. Due giovani feriti nell’incidente stradale domenica mattina a Perugia in via Mario Angeloni. Qui il conducente dell’auto, un perugino di 21 anni, ha perso il controllo del mezzo a bordo della ... umbria24.it

