Skorupski espulso tra le proteste | cos’è successo in Genoa-Bologna

Durante la partita tra Genoa e Bologna, valida per la 22ª giornata di Serie A, si è verificato un episodio controverso che ha coinvolto l'espulsione di Skorupski, suscitando proteste e discussioni tra i presenti. La decisione arbitrale ha attirato l'attenzione, contribuendo a un clima di tensione tra le due squadre. Di seguito, una panoramica dettagliata di quanto accaduto e delle reazioni successive.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Genoa-Bologna. Nella sfida di oggi, domenica 25 gennaio, valida per la 22esima giornata di Serie A, un episodio arbitrale si è preso la scena al Ferraris. Sul punteggio di 2-0 per gli ospiti infatti è stato espulso Lukasz Skorupski, portiere della squadra di Italiano, tra il rammarico e le veementi proteste della panchina felsinea. Ma cos'è successo? Accade tutto al 57'. Skorupski riceve il pallone al limite dell'area, nella più classica delle costruzioni dal basso, ma sbaglia clamorosamente il controllo, favorendo il pressing del Genoa. Un giocatore rossblù si avventa sul pallone, lo recupera e supera il portiere polacco, preparandosi a calciare verso la porta rimasta sguarnita.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

