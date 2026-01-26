Verona-Udinese ultima chiamata per Zanetti | il pronostico

Venerdì sera al Bentegodi si disputa Verona-Udinese, una partita cruciale per entrambe le squadre. I veneti, ultimi in classifica, cercano punti fondamentali per risalire la graduatoria e sostenere la propria posizione in vista delle prossime sfide. Per Zanetti, questa rappresenta un’occasione importante per dimostrare il proprio valore e consolidare il proprio ruolo, in un momento decisivo della stagione.

Appuntamento delicatissimo al Bentegodi per i veneti, ultimi in classifica con il Pisa: in palio tre punti che possono decidere il destino del tecnico La sfida al Bentegodi contro l'Udinese è l'ultima spiaggia non solo per la squadra di casa ma anche per il suo allenatore, Paolo Zanetti, che si gioca il posto dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite nel proprio stadio. Scopriamo pronostico e quote di Verona-Udinese in programma lunedì 26 gennaio alle ore 20.45. Il Verona si gioca tutto, dunque, anche perché due rivali per non retrocedere hanno già perso: si tratta del Pisa, ko contro l'Inter, e della Fiorentina, superata in casa dal Cagliari, ormai fuori ampiamente dalla zona pericolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Verona-Udinese, ultima chiamata per Zanetti: si gioca panchina e salvezza. Il pronosticoVenerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina.

