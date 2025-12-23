Verona Antiquaria inaugura il nuovo anno a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo

Il 4 gennaio 2026, Verona invita gli appassionati di antiquariato e collezionismo a partecipare a Verona Antiquaria, l’evento che si svolge a San Zeno. Un’occasione per scoprire una selezione di oggetti vintage, modernariato e pezzi d’antiquariato, in un contesto che valorizza le atmosfere d’altri tempi. Un appuntamento tradizionale per chi desidera approfondire la passione per il collezionismo e il patrimonio storico della nostra città.

