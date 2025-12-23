Verona Antiquaria inaugura il nuovo anno a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo
Il 4 gennaio 2026, Verona invita gli appassionati di antiquariato e collezionismo a partecipare a Verona Antiquaria, l’evento che si svolge a San Zeno. Un’occasione per scoprire una selezione di oggetti vintage, modernariato e pezzi d’antiquariato, in un contesto che valorizza le atmosfere d’altri tempi. Un appuntamento tradizionale per chi desidera approfondire la passione per il collezionismo e il patrimonio storico della nostra città.
Domenica 4 gennaio 2026, Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere d’altri tempi: Verona Antiquaria. Il celebre mercatino mensile tornerà ad animare le vie dello storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Verona Antiquaria festeggia il Natale a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo
Leggi anche: Verona Antiquaria celebra la memoria a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo
Lanzarin inaugura il nuovo Polo Radioterapia Ospedale di Verona - L'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, oggi a Verona ha inaugurato il nuovo Polo Alte Energie e, in particolare, dell'acceleratore con risonanza, presso l'UOC Radioterapia dell'Ospedale ... ansa.it
Gennaio ha il sapore delle soglie e dei passaggi, del tempo che ricomincia e dei ricordi che riaffiorano. Verona Antiquaria apre le sue vie tra oggetti che raccontano storie e dettagli che sembrano custodire il passo tra passato e futuro. . #veronantiquaria #v - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.