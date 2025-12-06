Artigianato Fidanza Fdi-Ecr | Difendere pmi da concorrenza sleale

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Buon compleanno per questo trentesimo anniversario de ‘L'Artigiano in fiera'. L'internazionalità di questa manifestazione ormai è un dato acquisito, con centinaia di nazioni rappresentate in un evento che ha una portata importantissima per Milano e la Lombardia anche dal punto di vista dell'indotto turistico. È importante anche che però quando parliamo di artigianato anche le istituzioni facciano del loro meglio per cercare di rendere la vita più facile ai nostri artigiani ed è quello che stiamo cercando di fare anche in Europa". Ad affermarlo è Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, intervenendo all'inaugurazione de ‘L'artigiano in fiera' questa mattina a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Artigianato, Fidanza (Fdi-Ecr): "Difendere pmi da concorrenza sleale"

