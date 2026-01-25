Al pronto soccorso gli chiedono di attendere ma lui va via | uomo trovato morto in auto poco dopo
Nella mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto a Sava, in provincia di Taranto. La scoperta è avvenuta poco dopo che alcuni passanti hanno segnalato la presenza del corpo. L’uomo, dopo aver raggiunto il pronto soccorso, aveva deciso di allontanarsi prima di essere assistito. Le cause della morte sono ancora da accertare.
Il dramma è stato scoperto alle prime luci della mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, quando alcuni passanti hanno notato il corpo del 55enne riverso sul sedile dell'auto a Sava, in provincia di Taranto.🔗 Leggi su Fanpage.it
