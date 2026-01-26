Usigrai dopo aggressione ICE | Il Governo pretenda il rispetto dei suoi giornalisti negli Stati Uniti

Usigrai esprime solidarietà ai giornalisti minacciati dall'ICE a Minneapolis, chiedendo al Governo italiano di intervenire per garantire il rispetto e la sicurezza dei professionisti dell’informazione all’estero. Il sindacato invita inoltre la Rai ad aumentare gli sforzi per documentare con accuratezza quanto accade in Minnesota, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela della libertà di stampa in contesti internazionali.

Il sindacato Usigrai a sostegno dei giornalisti minacciati dall'ICE a Minneapolis: "Chiediamo che la Rai intensifichi gli sforzi per raccontare quanto sta accadendo in questi giorni in Minnesota". E al Governo: "Il rispetto dei nostri giornalisti all'estero".🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché negli Stati Uniti tutti vogliono il miele fatto con gli “escrementi” di un insetto invasivoIn Stati Uniti, un miele particolare sta attirando attenzione: prodotto dalle api utilizzando la melata zuccherina secreta dalla lanterna maculata, un insetto invasivo.

Contro l’ICE, negli Stati uniti è mobilitazione nazionaleIn risposta alle recenti tragedie e alle violenze legate all’attività dell’ICE negli Stati Uniti, si è sviluppata una mobilitazione nazionale di attivisti e cittadini.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La paralisi della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai torna al centro del dibattito pubblico dopo il duro comunicato dell’Usigrai, il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, letto sabato 10 gennaio 2026 nelle principali edizioni dei telegiornali e dei r facebook