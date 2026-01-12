Contro l’ICE negli Stati uniti è mobilitazione nazionale

In risposta alle recenti tragedie e alle violenze legate all’attività dell’ICE negli Stati Uniti, si è sviluppata una mobilitazione nazionale di attivisti e cittadini. La protesta si concentra sul richiamo a un maggiore rispetto dei diritti umani e sulla richiesta di politiche più giuste e trasparenti. Questo movimento riflette la crescente attenzione pubblica verso le conseguenze delle politiche migratorie e delle forze di controllo dell’immigrazione.

A seguito dell’omicidio di Renee Good a Minneapolis e di un’altra sparatoria a Portland, in Oregon, in cui sono rimaste ferite due persone, gruppi di attivisti – tra cui gli . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Contro l’ICE, negli Stati uniti è mobilitazione nazionale Leggi anche: Stati Uniti, esplode la protesta contro l’ICE dopo l’uccisione di una donna Leggi anche: No Kings, oltre 7 milioni in piazza negli Stati Uniti per le proteste contro Donald Trump Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Io sono Renee cresce la protesta in tutti gli Usa contro l’ICE e la versione di Kristi Noem di terrorismo interno; Stati Uniti esplode la protesta contro l’ICE dopo l’uccisione di una donna; Usa proteste contro l’Ice in vari Stati dopo le sparatorie a Minneapolis e Portland; Usa l’Ice uccide una donna a Minneapolis. Negli Stati Uniti ci sono state proteste in molte città contro l’agenzia federale per l’immigrazione, per l’uccisione di Renee Nicole Good - Sabato in molte città degli Stati Uniti ci sono state grosse proteste contro l’ICE, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione nel paese. ilpost.it

Nationwide Mobilization Calls for ICE to Leave U.S. Cities. #shorts

Gli Stati Uniti rimuoveranno le sanzioni al Venezuela per facilitare le vendite di petrolio Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato a Reuters che le sanzioni aggiuntive imposte dal suo paese al Venezuela potrebbero essere revocate gi x.com

È un bagno di sangue in Iran, oltre 2000 morti secondo la fondazione della Nobel Mohammadi, Trump valuta l'attacco. L’Iran intanto alza il tiro e avverte gli Stati Uniti: se attaccate reagiremo. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.