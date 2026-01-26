Il 22 gennaio, la Camera degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento da 64,4 miliardi di dollari per finanziare il Dipartimento della Sicurezza nazionale, con 220 voti favorevoli e 207 contrari. Tuttavia, i democratici al Senato stanno cercando di bloccare i finanziamenti all’Ice, nonostante la votazione favorevole alla Camera. Questa differenza di posizioni potrebbe influire sull’andamento delle risorse destinate alle agenzie di sicurezza.

Il 22 gennaio la Camera Usa ha dato il via libera al provvedimento per finanziare il Dipartimento della Sicurezza nazionale (Dhs): una misura, approvata con 220 voti a favore e 207 contrari, che vale 64,4 miliardi di dollari. Dieci di questi sono riservati all’ Ice, la forza anti-migranti responsabile anche delle uccisioni dei due cittadini americani Renee Good e Alex Pretti, ammazzati in strada mentre erano in corso le proteste contro l’operazione “Metro Surge” voluta da Trump. Sette democratici hanno votato con i repubblicani, ma l’esito dovrebbe essere di altro segno al Senato. Il leader democratico del Senato Chuck Schumer, in un post sui social media poche ore dopo la sparatoria di sabato, ha affermato che ciò che sta accadendo in Minnesota è “spaventoso” e che i democratici “non forniranno i voti per procedere al disegno di legge di bilancio se verrà incluso il disegno di legge sui finanziamenti del Dhs “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, così i democratici al Senato possono fermare i finanziamenti all’Ice (che invece hanno votato alla Camera)

Approfondimenti su usa così

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su usa così

Argomenti discussi: L'America di Trump, un anno dopo; La Camera vota per scongiurare lo shutdown, ma il prezzo politico esplode sull’ICE; Trump un anno dopo, rischio sconfitta al voto di Midterm. I SONDAGGI; Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato.

Il sogno Rojava che svanisce. I curdi schiacciati nella morsa Usa-Siria (più Turchia e Israele)L'America di Trump ha puntato tutto sul cavallo al-Sharaa a Damasco e ha ritrovato così un nuovo allineamento con la Turchia di Erdo?an. Non gli servono più ... huffingtonpost.it

Elezioni di midterm negli Usa, Trump rischia di essere sconfitto: i sondaggi danno i democratici avanti alla CameraSecondo gli esperti, a pesare ci sono anche tutti i dossier internazionali aperti dal presidente Mancano dieci mesi alle elezioni di metà mandato e i sondaggi iniziano a contare. Negli Stati Uniti, co ... corriere.it

Ecco la mappa degli obiettivi strategici per colpire in #Iran. Così Donald #Trump vuol fare “strike” #usa #guerra #26gennaio #iltempoquotidiano @roberto_arditti x.com

La famiglia Renzi è così ossessionata dal Fatto quotidiano che usa i nostri articoli anche nelle cause contro altri giornali. E – dopo la sonora sconfitta dei giorni scorsi di “Renzi il bullo” – perde anche quelle. Di Vincenzo Iurillo - facebook.com facebook