Accordo Usa-Arabia su F-35 e nucleare civile | Camera e Senato Usa danno l' ok alla legge per divulgare gli Epstein files

Trump insulta una giornalista: "Stai zitta cicciona" Sull'Arabia Saudita: "A molti non piaceva Khashoggi, sono cose che succedono". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Accordo Usa-Arabia su F-35 e nucleare civile | Camera e Senato Usa danno l'ok alla legge per divulgare gli Epstein files

L'accordo per una tregua umanitaria è stato promosso da Stati Uniti, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi è accusato dal governo sudanese di vendere armi alle RSF - facebook.com Vai su Facebook

Trump ospiterà alla Casa Bianca il principe saudita Bin Salman. Tra i temi centrali dell'incontro: un possibile accordo sulla difesa, il via libera alla vendita di F-35 alla monarchia del Golfo e la discussione sull'adesione agli Accordi di Abramo. Vai su X

Accordo Usa-Arabia Saudita su jet F-35 e nucleare - Gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita hanno firmato l'accordo per la vendita dei jet F- Secondo quotidiano.net

Usa, Trump: "L’Arabia Saudita è un buon alleato, venderò gli F-35" - 35 all'Arabia Saudita elogiando il regno per la sua forte partnership con gli Stati ... Come scrive msn.com

Cosa cambierà in Medioriente con gli F-35 all’Arabia Saudita - Il presidente Trump ha dichiarato di voler dare il via libera alla vendita dei caccia di quinta generazione F- Come scrive startmag.it