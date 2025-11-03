Uomini e Donne anticipazioni Sara Gaudenzi bacia Jakub una coppia lascia il programma

La tronista conquista il cuore di Jakub con un bacio sotto gli occhi del pubblico, scatenando la gelosia di Cristiana e accese discussioni in studio. La registrazione di oggi 3 novembre di Uomini e Donne si è rivelata ricca di colpi di scena, nuovi ingressi e accesi scontri tra protagonisti. Tra dame e cavalieri del Trono Over e corteggiatori del Trono Classico, il pubblico in studio ha assistito a discussioni, rifiuti sorprendenti e momenti di grande tensione tra Sara e Cristiana, mentre una coppia ha lasciato il programma.Le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: Gemma e il cavaliere 74enne: una scelta sorprendente La registrazione si è aperta subito con Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

