La tronista conquista il cuore di Jakub con un bacio sotto gli occhi del pubblico, scatenando la gelosia di Cristiana e accese discussioni in studio. La registrazione di oggi 3 novembre di Uomini e Donne si è rivelata ricca di colpi di scena, nuovi ingressi e accesi scontri tra protagonisti. Tra dame e cavalieri del Trono Over e corteggiatori del Trono Classico, il pubblico in studio ha assistito a discussioni, rifiuti sorprendenti e momenti di grande tensione tra Sara e Cristiana, mentre una coppia ha lasciato il programma.Le anticipazioni sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: Gemma e il cavaliere 74enne: una scelta sorprendente La registrazione si è aperta subito con Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni, Sara Gaudenzi bacia Jakub, una coppia lascia il programma