Firenze, 26 gennaio 2026 - Conservazione, restauro e valorizzazione dell'architettura storica saranno al centro di un seminario - in programma il 29 gennaio alla Palazzina Reale di Firenze Santa Maria Novella (piazza della Stazione 50) -, organizzato dalla Commissione restauro e recupero del patrimonio esistente dell' Ordine degli Architetti di Firenze. L'evento è promosso da Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf) e Ordine degli Ingegneri di Firenze (Oif): la partecipazione riconosce 4 Cfp per architetti e ingegneri, frequentando il seminario per la sua intera durata. Si potrà partecipare a “Uno sguardo verso il futuro – Conservare, restaurare e valorizzare l'architettura storica” a partire dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Uno sguardo verso il futuro”: architetti e ingegneri dialogano sull'architettura storica

Leggi anche: “Uno sguardo verso il futuro”: architetti e ingegneri dialogano sull'architettura storica

Variante al Pug, ingegneri e architetti: “Serve dialogo con il Comune”Gli ordini degli ingegneri e degli architetti sottolineano l’importanza di un dialogo costruttivo con il Comune riguardo alla variante al piano urbanistico.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Uno sprint per la partenza, uno sguardo verso il futuro: questa la corsa del CUS Cassino; Rinnovata l’intesa tra Polizia di Stato e Donatorinati; Uno sguardo su Auschwitz; Libri da leggere per ogni età, diamo uno sguardo a La libreria del venerdì e a Qual è il tuo sogno?.

Uno sguardo verso il futuro: architetti e ingegneri dialogano sull'architettura storicaIl 29 gennaio alla Palazzina Reale il seminario organizzato dalla Commissione restauro e recupero del patrimonio esistente dell'Ordine degli Architetti di Firenze: focus su Villa Medicea di Cafaggiolo ... lanazione.it

Isuzu al Japan Mobility Show, uno sguardo verso il futuroLo slogan scelto dalla nipponica Isuzu, specializzata in veicoli medi e pesanti per merci e persone, per accompagnare l'edizione 2025 del Japan Mobility Show è significativo. Gli sforzi e le ambizioni ... ansa.it

Confs: L’italiano Possibile: Sguardo Verso I Limiti Della Variazione Diatopica: L’italiano possibile: sguardo verso i limiti della variazione diatopica Convegno per i 35 anni dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana Bellinzona, 19-21 novembre 2026 Fo - facebook.com facebook