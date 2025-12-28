Il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento in commissione Bilancio alla Camera, firmato da Dario Carotenuto, che propone il ripristino del Reddito di cittadinanza. La discussione sulla Manovra coinvolge diversi interventi del gruppo, evidenziando l'attenzione alle politiche di sostegno al reddito. La proposta mira a riattivare uno strumento di tutela sociale, al centro del dibattito politico attuale.

Numerosi gli interventi del M5S in commissione Bilancio alla Camera, dove si sta discutendo la Manovra, sull'emendamento a firma di Dario Carotenuto per il ripristino del Reddito di cittadinanza. "Da quando Meloni siede a Palazzo Chigi in Italia ci sono 70mila poveri in più, a riprova che Adi e Sfl sono un fallimento - ha affermato la capogruppo 5S in commissione Daniela Torto -. Questo parere contrario è una porta che viene sbattuta in faccia a milioni di cittadini in difficoltà, proprio mentre la povertà tocca il record storico". Per il vicepresidente della V commissione, Gianmauro Dell'Olio, "con le misure del governo Meloni il numero di beneficiari di un sostegno economico è la metà rispetto al Reddito di cittadinanza, il tutto al solo fine di fare cassa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Manovra, il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento per il ripristino del reddito di cittadinanza

Leggi anche: Cartomante si arricchiva “a nero” e incassava il reddito di cittadinanza: l’ultimo scandalo targato “Cinque Stelle”

Leggi anche: Manovra: Conte, 'governo delle tasse, nostro emendamento su reddito di cura'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La manovra di guerra di Giorgia Meloni; Legge di bilancio 2026, scontro tra maggioranza e opposizione sui finanziamenti alla scuola. Il MIM annuncia 959,8 milioni in più, il M5S denuncia tagli per quasi 1 miliardo nel triennio; Vertice tra Meloni, Tajani e Salvini. Nuovo emendamento alla manovra sulle pensioni. Schlein: «Si è rotta la maggioranza»; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MANOVRA, LOREFICE (M5S): “GRAZIE A NOI PIÙ TUTELE SU SALUTE E AMBIENTE”.

Manovra, il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento per il ripristino del reddito di cittadinanza - Numerosi gli interventi del M5S in commissione Bilancio alla Camera, dove si sta discutendo la Manovra, sull'emendamento a firma di Dario ... iltempo.it