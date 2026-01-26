Un mare di rifiuti | riempiti 24 sacchi in una mattina sulla spiaggia

Nella mattina del 25 gennaio, l’associazione Fare Verde ha organizzato l’iniziativa “Il Mare d’Inverno” a Capratica, Fondi. Nonostante il maltempo, sono stati raccolti oltre 20 sacchi di rifiuti sulla spiaggia, contribuendo alla tutela dell’ambiente marino. Questa attività dimostra l’importanza di interventi concreti per mantenere pulito il nostro mare, anche nelle condizioni più difficili.

L’azione dei 50 volontari di fare Verde, con la collaborazione di altre associazioni e cittadini, a Capratica, Fondi. L’iniziativa nell’ambio della 35esima edizione di “Il Mare d’Inverno” L’iniziativa si inserisce nell’ambito della 35esima edizione della campagna nazionale “Il Mare d'Inverno” che si è tenuta nel fine settimana in diverse zone del Paese. E la tappa di Fondi, come accade ormai da anni, si è confermata come una delle più partecipate a livello nazionale, grazie alla sensibilità della cittadinanza e delle numerose associazioni del comprensorio sempre pronte a rimboccarsi le maniche.🔗 Leggi su Latinatoday.it

