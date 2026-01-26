La Vis Pesaro subisce la terza sconfitta consecutiva con il risultato di 2-1 contro il Livorno. La squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere la compattezza e nel finalizzare le occasioni offensive, evidenziando alcune lacune nel reparto difensivo. Un momento difficile per i biancorossi, che ora devono analizzare gli aspetti da migliorare per affrontare le prossime sfide con maggiore determinazione.

Livorno 2 Vis Pesaro 1 (4-3-1-2): Seghetti; Gentile (29’ pt Bonassi), Noce, Baldi, Falasco; Luperini, Hamlili (44’ st Panattoni), Marchesi; Peralta 24’ st Malagrida); Dionisi (24’ st Biondi), Di Carmine (44’ st Odjer). All. Venturato. A disp. Tani, Ciobanu, Antoni, Haveri, Nwachukwu, Marinari, Panaioli. VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci (36’ st Bocs), Primasso, Zoia; Ventre (16’ st Ascione), Berengo (16’ st Stabile), Pucciarelli, Di Paola, Vezzoni; Nicastro, Machin (16’ st Giovannini). All. Renzoni (Stellone squalificato). A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Di Renzo, Bastianelli, Beghetto, Podrini, Rizza, Franchetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un altro ko, il terzo di fila: la Vis si è smarrita

