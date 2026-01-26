Ultimo-Jacqueline fine della relazione? L' ipotesi tradimento e il nome di Matteo Paolillo

Recenti indiscrezioni suggeriscono la fine della relazione tra Ultimo-Jacqueline, con l'ipotesi di un tradimento al centro della vicenda. Si parla di un presunto flirt avvenuto sul set, alimentando le speculazioni sulla possibile rottura definitiva. Tra le ipotesi circolate, si menziona anche il nome di Matteo Paolillo come possibile protagonista di questa vicenda.

Negli ultimi mesi si è parlato di crisi, poi di riavvicinamento. Ora, però, sulla storia tra Ultimo e Jacqueline Di Giacomo torna ad allungarsi un’ombra più pesante. Nuove indiscrezioni rimetterebbero tutto in discussione e chiamerebbero in causa un presunto tradimento che avrebbe fatto saltare l’equilibrio della coppia, diventata da poco genitore del piccolo Enea. Dopo la nascita del figlio, Ultimo e Jacqueline erano finiti al centro della cronaca rosa per una fase di forte tensione. Si era parlato di distanze emotive, di un momento complesso affrontato separatamente e poi di un tentativo di ricomposizione, favorito anche dall’intervento delle famiglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ho capito col tempo / Certe cose vanno giù / Che usi starci pure attento / Ma non torneranno più. ” Queste parole di Ultimo oggi suonano più forti che mai, alla luce di quanto sta emergendo sulla sua relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo. Secondo quant - facebook.com facebook