Ucraina, Mosca attacca l'Europa. Al gelo milioni di persone

La situazione in Ucraina si aggrava, con nuovi attacchi della Russia che colpiscono anche l’Europa. Kiev è stata interessata da attacchi con droni, causando danni e disagi. In questa fase, milioni di persone affrontano condizioni di freddo intenso e incertezza. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di questo conflitto per la stabilità della regione e oltre.

La guerra in Ucraina. Nuovo attacco della Russia all’Europa. Kiev colpita ancora dai droni di Mosca. Al gelo milioni di persone. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Mosca attacca l’Europa: Leader incompetenti, non parliamo con Kallas; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Ad Abu Dhabi iniziati i negoziati formali Mosca-Usa-Ucraina. 'Proseguiranno per 2 giorni' - LIVEBLOG.

