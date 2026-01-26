Ucraina Mosca attacca l’Europa Al gelo milioni di persone

La situazione in Ucraina si aggrava, con nuovi attacchi della Russia che colpiscono anche l’Europa. Kiev è stata interessata da attacchi con droni, causando danni e disagi. In questa fase, milioni di persone affrontano condizioni di freddo intenso e incertezza. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di questo conflitto per la stabilità della regione e oltre.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.