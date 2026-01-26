Ucraina Mosca attacca l’Europa Al gelo milioni di persone
La situazione in Ucraina si aggrava, con nuovi attacchi della Russia che colpiscono anche l’Europa. Kiev è stata interessata da attacchi con droni, causando danni e disagi. In questa fase, milioni di persone affrontano condizioni di freddo intenso e incertezza. È importante monitorare gli sviluppi e comprendere le implicazioni di questo conflitto per la stabilità della regione e oltre.
La guerra in Ucraina. Nuovo attacco della Russia all’Europa. Kiev colpita ancora dai droni di Mosca. Al gelo milioni di persone. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Argomenti discussi: Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot; Mosca attacca l’Europa: Leader incompetenti, non parliamo con Kallas; Zelensky incontra Trump, resta il nodo Donbas: Europa smarrita. Oggi negoziati Russia-USA-Ucraina - Mosca conferma, oggi ad Abu Dhabi trilaterale Russia-USA-Ucraina sulla sicurezza; Ad Abu Dhabi iniziati i negoziati formali Mosca-Usa-Ucraina. 'Proseguiranno per 2 giorni' - LIVEBLOG.
Guerra in Ucraina Mosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»Archiviata la prima fase dei negoziati con l'Ucraina mediati dagli Stati Uniti, la Russia chiarisce di non avere fretta di deporre le armi e soprattutto le sue condizioni non sono cambiate: il punto d ... bluewin.ch
Zelensky attacca l’Europa: «È divisa e non agisce». Oggi vertice Kiev-Usa-MoscaUcraini, russi e americani chiusi nella stessa stanza per parlare di pace. Incontro trilaterale: finalmente, nello scenario di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, oggi e domani si svolgerà ... ilmessaggero.it
Ucraina, il cablo del nostro ambasciatore a Mosca: “Rivedere le sanzioni alla Russia”. Il “no” allo stop ai visti da Mosca. Linea condivisa con Macron: i dubbi su Kallas e sulla Ue. @salvini_giacomo x.com
Ad Abu Dhabi il trilaterale sull'Ucraina. Mosca non cede sul Donbass, attacchi su Kiev Link nei commenti facebook
