Tv | difesa Signorini ' deve essere chiaro che non si possono calpestare diritti'

In un contesto mediatico in continua evoluzione, è fondamentale sottolineare l'importanza di rispettare i diritti individuali. La difesa di Signorini evidenzia come siano inaccettabili comportamenti che, con disinvoltura, minano i principi fondamentali della privacy e della dignità delle persone. È essenziale mantenere un equilibrio tra libertà di informazione e rispetto dei diritti, garantendo un’informazione responsabile e attenta alle conseguenze delle proprie azioni.

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Deve esser chiaro che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone. Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo; e non è possibile ricevere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione votata alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale". Il difensore Domenico Aiello, che con la collega Daniela Missaglia, tutela i diritti di Alfonso Signorini commenta così la decisione del giudice del Tribunale di Milano che dà ragione al conduttore tv e vieta a Fabrizio Corona di continuare a pubblicare su Falsissimo contenuti su Signorini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

