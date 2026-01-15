Crac Carife la battaglia | Risarcimenti equi a tutti L’iter deve essere chiaro

Nella Sala Arengo del Comune, si è svolto un incontro per fare il punto sui nove mesi di attività dello Sportello Civico dedicato agli ex azionisti Carife. Presenti rappresentanti di diverse associazioni e professionisti, l’obiettivo è garantire risarcimenti equi e trasparenti, con un iter chiaro e accessibile a tutti. Un momento di confronto importante per valutare i progressi e rafforzare l’impegno verso una soluzione giusta per i risparmiatori coinvolti.

Ex azionisti Carife, il bilancio. Nella Sala Arengo del Comune, ieri mattina, Riccardo Forni Ferrara Civica Culture; Milena Zaggia Fir Fondo Indennizzo Risparmiatori; Patrizio Miatello Associazione Da Onara Giustizia Risparmiatori; Massimo Cerniglia e Alessandro Caponi legali di Roma e Rosario Trefiletti Centro Consumatori Italia presidente nazionale – da remoto –, hanno fatto un bilancio dei nove mesi di attività dello Sportello Civico dove si fanno le pratiche per l'interruzione della prescrizione ex azionisti Carife. Durante l'incontro sono state annunciate le attività per il 2026. "Continueremo a promuovere ogni iniziativa per ottenere trasparenza e risarcimenti equi ".

